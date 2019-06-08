Ани Лорак готова прожить все, что с ней случилось, еще раз. И ничего при этом менять не будет – артистку все устраивает. Певица призналась, что постоянно чувствует себя сексуальной, красивой и соблазнительной.

Ани Лорак готова прожить все, что с ней случилось, еще раз.И ничего при этом менять не будет – артистку все устраивает. Певица призналась,что постоянно чувствует себя сексуальной, красивой и соблазнительной.не получила звания "Мисс Вселенная", ноэто певицу нисколько не волнует. Ведь на самом деле она и есть "МиссВселенная" – во всяком случае, так считает сама артистка. Кроме того, Лоракпостоянно чувствует себя сексуальной."Ведь я ощущаю себя таковой каждую секунду – красивой,соблазнительной. И мое шоу "Дива" еще больше помогает мне и другимженщинам пробудить в себе уверенную красотку, которая, несомненно, есть вкаждой из нас", – заявила Лорак.Ани Лорак призналась, что не сожалеет о расставании с мужемМуратом Налчаджиоглу. По ее словам, если бы можно было вернуться в прошлое, тоона прожила все события, которые с ней случились, еще раз. "И дажекакие-то неприятные моменты – это же мой опыт. Никому его не отдам!", -сказала певица.Артистка рассказала, чего она не любит. не любитопаздывать на встречи – если такое все же случается, певицы обязательно приноситизвинения. Не нравится звезде, когда с ней пытается познакомиться неприятныйчеловек. Это, по словам Лорак, касается манеры поведения – она не переносит хамстваи наглости.А еще никогда бы не стала выедать мозг любимомумужчине. По мнению артистки, в этом нет смысла: партнеры либо понимают другдруга, либо нет. А если нет понимания – то и споры не помогут, отметила Лорак винтервью изданию