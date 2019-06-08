Ани Лорак готова прожить все, что с ней случилось, еще раз.
И ничего при этом менять не будет – артистку все устраивает. Певица призналась,
что постоянно чувствует себя сексуальной, красивой и соблазнительной.
Ани Лорак готова прожить все, что с ней случилось, еще раз.
И ничего при этом менять не будет – артистку все устраивает. Певица призналась,
что постоянно чувствует себя сексуальной, красивой и соблазнительной.
не получила звания "Мисс Вселенная", но
это певицу нисколько не волнует. Ведь на самом деле она и есть "Мисс
Вселенная" – во всяком случае, так считает сама артистка. Кроме того, Лорак
постоянно чувствует себя сексуальной.
"Ведь я ощущаю себя таковой каждую секунду – красивой,
соблазнительной. И мое шоу "Дива" еще больше помогает мне и другим
женщинам пробудить в себе уверенную красотку, которая, несомненно, есть в
каждой из нас", – заявила Лорак.
Ани Лорак призналась, что не сожалеет о расставании с мужем
Муратом Налчаджиоглу. По ее словам, если бы можно было вернуться в прошлое, то
она прожила все события, которые с ней случились, еще раз. "И даже
какие-то неприятные моменты – это же мой опыт. Никому его не отдам!", -
сказала певица.
Артистка рассказала, чего она не любит. не любит
опаздывать на встречи – если такое все же случается, певицы обязательно приносит
извинения. Не нравится звезде, когда с ней пытается познакомиться неприятный
человек. Это, по словам Лорак, касается манеры поведения – она не переносит хамства
и наглости.
А еще никогда бы не стала выедать мозг любимому
мужчине. По мнению артистки, в этом нет смысла: партнеры либо понимают друг
друга, либо нет. А если нет понимания – то и споры не помогут, отметила Лорак в
интервью изданию