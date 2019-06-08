Председатель КНР Си Цзиньпин, отвечая в ходе Петербургского международного экономического форума на вопрос о том, во что выльется торговый спор Китая и США, пошутил, предположив, что ответ на этот вопрос может быть в его материалах к ПМЭФ, передает РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин, отвечая в ходе Петербургского международного экономического форума на вопрос о том, во что выльется торговый спор Китая и США, пошутил, предположив, что ответ на этот вопрос может быть в его материалах к ПМЭФ, передает РИА Новости.Китайский лидер заявил, что его страна активно выступает за глобализацию, считая, что она есть тенденция истории. При этом он подчеркнул, что несмотря на то, глобализация одним несет выгоду, другим – убыток, "нельзя рассердившись на блох, бросить и всю шубу в печь".Си Цзиньпин отметил, что односторонность и протекционизм вредят мировой торговли.В середине мая безрезультатно закончился очередной раунд переговоров между Пекином и Вашингтоном – из-за того, что США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.При этом американский президент США Дональд Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на все остальные китайские товары, объем которых оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.В ответ Китай с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.