Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал президента США Дональда Трампа своим другом. Также он выразил уверенность в том, что глава Америки не заинтересован в полном разрыве отношений с Китаем.

Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал президента США Дональда Трампа своим другом. Также он выразил уверенность в том, что глава Америки не заинтересован в полном разрыве отношений с Китаем.Си Цзиньпин отметил, что хоть между КНР и США имеются торговые прения, страны все равно тесно взаимосвязаны между собой. "Между нами крупнейшая торговля. Трудно представить полный отрыв США от Китая", — сказал председатель КНР, подчеркивая то, что и президент Америки также в этом вряд ли заинтересован."Президент Трамп — мой друг", — отметил Цзиньпин во время ПМЭФ, сообщает телеканал "Россия 24".Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая. Он не принес никаких результатов на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Ранее сообщалось, что США повысили пошлины с 10 процентов до 25 на китайский импорт, сумма которого составляет около 200 миллиардов долларов.Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая. Он оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ с 1 июня ввела повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.