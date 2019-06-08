Председатель КНР Си Цзиньпин чуть ли не упал со сцены во время обмена рукопожатиями со зрителями пленарного заседания, которое прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Председатель КНР Си Цзиньпин чуть ли не упал со сцены во время обмена рукопожатиями со зрителями пленарного заседания, которое прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.После последнего вопроса дискуссии участники встали и стали беседовать между собой. Цзиньпин пожал руки коллегам, после чего направился к краю сцены, чтобы поприветствовать зрителей. Кто-то из гостей хотел сфотографироваться с председателем КНР и протягивал телефоны, некоторые также желали получить рукопожатие. Особое внимание к лидеру республики проявляли представители Китая.Цзиньпин пожал желающим руки, но в один момент сильно покачнулся в сторону края сцены. В нужный момент, оказавшись рядом, сохранить равновесие главе Китая помогли сотрудники охраны российского президента Владимира Путина.После случившегося курьеза Си Цзиньпин спокойно покинул зал, в котором проходило заседание форума.Ранее глава КНР назвал президента США Дональда Трампа своим другом.