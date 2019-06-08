В 1990-х песни Игоря Корнелюка Дожди, Билет на балет и другие возглавляли все хит-парады страны, а музыка из Бандитского Петербурга стала неофициальным гимном Северной столицы. В Судьбе человека композитор признается: хоть и начал писать музыку с детства, но поступать в Ленинград поехал на авось.

В 1990-х песни Игоря Корнелюка "Дожди", "Билет на балет", "Возвращайся" и другие возглавляли все хит-парады страны. А когда на экраны вышел телесериал "Бандитский Петербург", где прозвучала пронзительная песня "Город, которого нет", то ее даже стали назвали неофициальным гимном Северной столицы.В "Судьбе человека" композитор признается: хоть и начал писать музыку практически с детства, но поступать в Ленинград из родного Бреста поехал, даже не прихватив аттестат о среднем образовании.Корнелюк вспоминает, что было 37 абитуриентов, а он играл первым. Потом, когда слушал остальных, стал понимать, что шансы равны нулю.Юноша уже собирался возвращаться домой, когда его будущий наставник Владлен Павлович Чистяков подошел к Корнелюку и сказал: "Молодой человек, мне очень приятно, что я буду иметь честь вас учить".Композитор говорит, что после этой фразы изменилась вся его жизнь. Правда, готовился он к тому, что станет академическим композитором. И тогда трудно было представить, что Корнелюк станет не только автором хитов, которые будут исполнять все звезды отечественной эстрады, но и запоет сам.Однако памятная многим меломанам популярнейшая передача "Музыкальный ринг" (выходившая в те годы на Ленинградском телевидении), где малоизвестный тогда Корнелюк победил уже известного Виктора Резникова, сделала его в одночасье знаменитым на всю страну.Правда, родному отцу верность выбора профессии удалось доказать далеко не сразу. Еще в школьные годы отец-железнодорожник убеждал сына, что все музыканты "алкоголики" и не желал ему такой участи.Не сразу приняли родители и выбор Игоря, когда в 19 лет он женился на Марине, с которой познакомился еще в музыкальном училище.И ее мама, и его родители отговаривали от этого шага – слишком молоды были они.Однако именно Марина, как впоследствии показала жизнь, стала поддержкой, опорой и верной спутницей композитора, несмотря на огромное внимание к Корнелюку со стороны девушек и женщин, когда он взлетел на пик славы.Удалось ли ему сохранить любовь всей жизни? Когда отец, наконец, поверил в талант сына-композитора и признал его выбор верным? Как пережил уход из жизни родителей, и какой период считает самой черной полосой?Действительно ли композитор "спал, как лошадь, стоя", когда родился сын Антон? Почему Александр Морозов считал, что Корнелюк никогда не сможет писать "народные песни", и на что тогда поспорили два студента консерватории?Об этом и не только Игорь Корнелюк рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".