Любовь Соболь перешла красную черту. В погоне за
популярностью активистка атаковала беременную женщину. Эксперты требуют
принять закон, защищающий женщин в положении от такого обращения.
Любовь Соболь перешла красную черту. В погоне за
популярностью активистка атаковала беременную женщину. Эксперты требуют
принять закон, защищающий женщин в положении от такого обращения.
, судя по всему, готовится к выборам в
Московскую городскую думу. А для поднятия популярности членам команды
Навального все средства хороши.
"Ну что там госпожа Любовь Соболь в Мосгордуму
собралась? А на выборах все средства хороши? Можно вот так без зазрения совести
подкарауливать беременную женщину и донимать бестактными вопросами? Маргарита
Симоньян какое отношение ко всем этим скандалам? Зачем вообще донимать женщину
на большом сроке беременности?", – возмутился эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Удивляет эксперта, что – сама мать – в такой ситуации
забыла даже про элементарную женскую солидарность. Казалось, никто никогда эту
черту не переступит, к будущим матерям всегда относились с уважением и
предупредительно. Но, видимо, пришло время принимать специальные законы.
"Я выступаю за то, чтобы беременным женщинам не только
в транспорте место уступали (даже это не всегда происходит), но и вообще не
имели права их преследовать посторонние люди. Возможно, пришло время для
подобной законодательной инициативы – запрета на харрасмент беременных женщин
посторонними людьми. Хотя в прошлом мне казалось, что эту красную линию никто
не перейдет и никакие законы в этой сфере не понадобятся", – отметил Вадим
Манукян в интервью "Дням.Ру". "Выборы и политика некоторым
перекрывают разум. Стыдобище какое", – заключил эксперт.
Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали после того, как в редакции радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила активистка Фонда Навального с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Симоньян давать комментарии отказалась, однако Соболь преследовала ее по коридорам радиостанции. В результате Симоньян попала в больницу с угрозой выкидыша.