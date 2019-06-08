Любовь Соболь перешла красную черту. В погоне за популярностью активистка атаковала беременную женщину. Эксперты требуют принять закон, защищающий женщин в положении от такого обращения.

Любовь Соболь перешла красную черту. В погоне запопулярностью активистка атаковала беременную женщину. Эксперты требуютпринять закон, защищающий женщин в положении от такого обращения., судя по всему, готовится к выборам вМосковскую городскую думу. А для поднятия популярности членам командыНавального все средства хороши."Ну что там госпожа Любовь Соболь в Мосгордумусобралась? А на выборах все средства хороши? Можно вот так без зазрения совестиподкарауливать беременную женщину и донимать бестактными вопросами? МаргаритаСимоньян какое отношение ко всем этим скандалам? Зачем вообще донимать женщинуна большом сроке беременности?", – возмутился эксперт Совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Удивляет эксперта, что – сама мать – в такой ситуациизабыла даже про элементарную женскую солидарность. Казалось, никто никогда этучерту не переступит, к будущим матерям всегда относились с уважением ипредупредительно. Но, видимо, пришло время принимать специальные законы."Я выступаю за то, чтобы беременным женщинам не тольков транспорте место уступали (даже это не всегда происходит), но и вообще неимели права их преследовать посторонние люди. Возможно, пришло время дляподобной законодательной инициативы – запрета на харрасмент беременных женщинпосторонними людьми. Хотя в прошлом мне казалось, что эту красную линию никтоне перейдет и никакие законы в этой сфере не понадобятся", – отметил ВадимМанукян в интервью "Дням.Ру". "Выборы и политика некоторымперекрывают разум. Стыдобище какое", – заключил эксперт.Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали после того, как в редакции радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила активистка Фонда Навального с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Симоньян давать комментарии отказалась, однако Соболь преследовала ее по коридорам радиостанции. В результате Симоньян попала в больницу с угрозой выкидыша.