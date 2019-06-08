В субботу в Саранске пройдет отборочный матч чемпионата Европы 2020 между сборными России и Сан-Марино. В преддверии встречи главный тренер гостей Франко Варелла встретился с прессой.

В субботу в Саранске пройдет отборочный матч чемпионата Европы 2020 между сборными России и Сан-Марино. В преддверии встречи главный тренер гостей Франко Варелла встретился с прессой."Нам придется играть против одной из сильнейших сборных мира. Это показал чемпионат мира. Кажется, что миссия невыполнима, но мы постараемся опровергнуть это. Мы будем завтра мангустом, который будет сражаться с королевской коброй. Для Сан-Марино приехать сюда уже большое достижение. Нам повезло играть на таком замечательном стадионе, который принимал матчи чемпионата мира", — приводит слова Франко Варреллы РИА Новости.Тренер наших соперников не знаком с подробностями дела Александра Кокорина и Павла Мамаева, но был бы рад приезду в чемпионат его страны сильных футболистов. "В Сан-Марино всегда будут рады хорошим футболистам, тем, кто может поднять футбольную культуру. У нас хорошо примут тех, кто готов привнести культуру футбола".