Угроза закрытия больше не висит над небольшим музеем в канадском городе Вермилион. К нему приковано внимание многих зарубежных СМИ после того, как посетителю удалось открыть сейф, который не могли вскрыть в течение сорока лет ни слесари, ни даже сотрудники компании-производителя.

Угроза закрытия больше не висит над небольшим музеем в канадском городе Вермилион. К нему приковано внимание многих зарубежных СМИ после того, как посетителю удалось открыть сейф, который не могли вскрыть в течение сорока лет ни слесари, ни даже сотрудники компании-производителя, сообщает телеканал Global News.Этот сейф был передан в дар музею, но было неизвестно, что в нем находится.36-летний Стивен Миллс с семьей путешествовал в этих местах и решил заглянуть в музей. Он был уже закрыт, но туристов в здание все-таки пустили, а заодно рассказали историю загадочного сейфа.Как впоследствии рассказал журналистам Миллс, он "просто опустился на колени и стал слушать, и услышал, как внутри двигается механизм".Турист попробовал "типичную", по его словам, комбинацию "20, 40, 60" — три раза вправо и два раза влево.Затем посетитель повернул ручку, и дверь открылась.В сейфе обнаружились старые документы, блокнот официантки и чек, передает РИА Новости.Миллс получил благодарность от президента совета директоров музея, поскольку эта история может привлечь сюда больше посетителей.