В Старом свете стартовали матчи очередного тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Во Львове при заполненных трибунах Арены-Львов состоялся матч между сборными Украины и Сербии. Встреча завершилась разгромной победой жовто-блакитных – 5:0.

В Старом свете стартовали матчи очередного тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Во Львове при заполненных трибунах "Арены-Львов" состоялся матч между сборными Украины и Сербии. Встреча завершилась разгромной победой "жовто-блакитных" – 5:0.Уже в первом тайме подопечные Андрея Шевченко дважды поразили ворота сербской команды – и оба раза делал это Виктор Цыганков, оформивший дубль. После перерыва довели счет до неприличного два мяча Евгения Коноплянки и еще один гол Романа Яремчука.Благодаря этой победе футболисты сборной Украины возглавили группу "В". В их активе 7 очков, они идут без поражений (2 победы и 1 ничья).В других матчах дня отметим победу Польши в Северной Македонии (1:0), разгром Швецией соперника из Мальты (3:0), аналогичный результат для команды Израиля над Латвией (3:0), а также ничью Дании и Ирландии (1:0).