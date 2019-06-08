Алексей Панин
угрожает Гарику Харламову. Актер не выдержал постоянных уколов со
стороны юмориста и публично пообещал разрушить его личную жизнь.
Алексей Панин
угрожает Гарику Харламову. Актер не выдержал постоянных уколов со
стороны юмориста и публично пообещал разрушить его личную жизнь.
Видео с угрозами опубликовал на своей странице
в Instagram.
Скандального актера возмутила серия фотографий, которые появились в микроблоге
Гарика Харламова. На них Панин в роли главного героя.
Гарик Харламов обыгрывает видеозапись, которая набирает
популярность в Сети. На ней Алексей Панин, известный своим пристрастием к
нетрадиционному сексу, забавляется с ногой. Коллажи, опубликованные резидентом
"Камеди Клаб", связаны с ногами.
"Не хотел реагировать, но мне присылают какие-то ссылки
на Гарика Харламова. Он, смотрю, все никак, бедный, не унимается. Я не
посмотрел, что он там пошутил по поводу меня в предыдущий раз. Сейчас
посмотрел. Зашел на его страничку. Что хочу сказать. Гарик, дорогой. Не буди
лихо пока оно тихо. Я могу так раз*** (раздолбать), что мало не покажется",
– пригрозил шоумену Алексей Панин.
Напомним, несколько лет назад по Сети разошлось видео, на
котором занимается любовью с женщиной, а потом к ним
присоединяется собака. Позже выяснилось, что Панина подставили – но осадок
остался.
Теперь же актер сообщил Харламову, что обладает
компрометирующей информацией на всех его друзей из "Камеди Клаб" и на
самого Гарика. Под конец заявил, что Харламову с нми никогда не
сравниться – он, дескать, хороший актер, который работал с "великими",
а Гарик – просто "бездарный квнщик".