Алексей Панин угрожает Гарику Харламову. Актер не выдержал постоянных уколов со стороны юмориста и публично пообещал разрушить его личную жизнь.

Алексей Панинугрожает Гарику Харламову. Актер не выдержал постоянных уколов состороны юмориста и публично пообещал разрушить его личную жизнь.Видео с угрозами опубликовал на своей страницев Instagram.Скандального актера возмутила серия фотографий, которые появились в микроблогеГарика Харламова. На них Панин в роли главного героя.Гарик Харламов обыгрывает видеозапись, которая набираетпопулярность в Сети. На ней Алексей Панин, известный своим пристрастием кнетрадиционному сексу, забавляется с ногой. Коллажи, опубликованные резидентом"Камеди Клаб", связаны с ногами."Не хотел реагировать, но мне присылают какие-то ссылкина Гарика Харламова. Он, смотрю, все никак, бедный, не унимается. Я непосмотрел, что он там пошутил по поводу меня в предыдущий раз. Сейчаспосмотрел. Зашел на его страничку. Что хочу сказать. Гарик, дорогой. Не будилихо пока оно тихо. Я могу так раз*** (раздолбать), что мало не покажется",– пригрозил шоумену Алексей Панин.Напомним, несколько лет назад по Сети разошлось видео, накотором занимается любовью с женщиной, а потом к нимприсоединяется собака. Позже выяснилось, что Панина подставили – но осадокостался.Теперь же актер сообщил Харламову, что обладаеткомпрометирующей информацией на всех его друзей из "Камеди Клаб" и насамого Гарика. Под конец заявил, что Харламову с нми никогда несравниться – он, дескать, хороший актер, который работал с "великими",а Гарик – просто "бездарный квнщик".