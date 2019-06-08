Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 года. Кроме этого, он поручил правительству в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Она предполагает увеличение продолжительности жизни россиян, снижение смертности среди трудоспособного населения и младенческой смертности.Документ также предусматривает сокращение потребления алкоголя и табака. Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья названы сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и ряд других заболеваний, а также отток высококвалифицированных медработников из государственных организаций.Кроме того, отмечается, что российское здравоохранение отстает в технологическом плане от западного; недостаточно развита инфраструктура детского здравоохранения.