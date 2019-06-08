В Казахстане сегодня день тишины перед президентскими выборами. Любая агитация запрещена. В воскресенье гражданам страны предстоит выбрать из семи кандидатов, в числе которых действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане сегодня день тишины перед президентскими выборами. Любая агитация запрещена. В воскресенье гражданам страны предстоит выбрать из семи кандидатов, в числе которых действующий президент Касым-Жомарт Токаев.На главный пост страны претендуют семь человек, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Впервые на высший пост страны претендует женщина.В этих выборах впервые не будет участвовать возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев. Он сложил полномочия президента 20 марта.В недавнем интервью телеканалу "Россия 24" Токаев заявил, что не сомневается в своей победе на выборах.В своей предвыборной кампании Токаев неоднократно подчеркивал, что поддержка молодежи является для него одним из ключевых приоритетов."Казахстан будущего, — заявлял он интервью телеканалу. — это прежде всего развитая страна с людьми, которые являются людьми цивилизации, это образованная молодежь, которая уверенно смотрит в будущее, это люди, живущие в достатке. Так хочется выстроить свою работу, чтобы достичь этой цели. Но эта цель достижима при наличии благоприятного внешнего окружения".