В Москве может появиться еще 10 канатных дорог. Варианты их размещения сейчас прорабатываются.

Новые канатные дороги помогут решить транспортные задачи города, считает заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.Общая протяженность канатных дорог, по его словам, достигнет 40 километров, они смогут обслуживать до 55 тысяч человек в день.Совокупный объем инвестиций составит 18 миллиардов рублей.Предполагается, что одна из канатных дорог свяжет Капотню и станцию метро "Алма-Атинская", еще одна – ВДНХ и Сокольники. Канатная дорогая длиной 5,6 километра свяжет Липецкую улицу, метро "Орехово" и ТЦ "Вегас". Еще одним пунктом может стать парк развлечений "Остров мечты" – для этой дороги пока разрабатываются два варианта: дорога свяжет парк либо со станцией метро "Кожуховская", либо со станцией "Нагатинский затон", сообщает ТАСС.Планируется также строительство канатной дороги между Битцевским парком и станцией метро "Улица Академика Янгеля". Еще одна канатка свяжет метро "Киевская" с гостиницей "Украина", Трехгорной мануфактурой, центром международной торговли и Экспоцентром.Первая канатная дорога была запущена в Москве осенью прошлого года. Она связывает стадион "Лужники" со смотровой площадкой на Воробьевых горах.