Москва готовится совершить большое путешествие через века: в столице открывается исторический фестиваль Времена и эпохи. Гости станут свидетелями событий русско-турецкой войны, узнают историю Великого шелкового пути и увидят настоящий рыцарский турнир. Фестиваль представит более 30 эпох.

Москва готовится совершить большое путешествие через века: в столице открывается исторический фестиваль "Времена и эпохи". Гости станут свидетелями событий русско-турецкой войны, узнают историю Великого шелкового пути и увидят настоящий рыцарский турнир. Фестиваль представит более 30 эпох.Прямо сейчас на Тверском бульваре возводят дворец турецкого паши. Частичку Османской империи в столицу привозят впервые. Примерно так воины султана видели устройство мира 400 лет назад.Рядом воссоздают древний базар. Здесь можно попробовать настоящий восточный кофе, а любители острых ощущений ждет битва с фольклорным героем Ходжой Насреддином.- Я и два моих друга представляем турецких воинов XIV-XV века. А вот он — типичный турецкий атаман той же эпохи. А это — турецкая сабля, которую тогда использовали в бою.Москву захватывает масштабный фестиваль "Времена и эпохи". Улицы и скверы превратились в машины времени. Пройдешь по Тверскому бульвару до Никитского — и вот ты уже в средневековом русском городе.- Русский лагерь, русская армия периода Балканской войны 1877-1878 годов. Снаряжаем русскую армию, обмундировываем, в данный момент подгоняем ремни.Всего — 40 площадок: невероятная атмосфера культуры и быта разных эпох от Византии до Первой мировой. Когда еще увидишь, как рядом с римскими легионерами отдыхают опричники Ивана Грозного? Франция, Италия, Британия — реконструкторы приехали из 14 стран. Это историческое шоу уже получило мировое признание: в прошлом году оно стало обладателем престижной премии Global Eventex Award — своеобразного фестивального "Оскара".Прогуляться через века можно будет до 16 июня. Все площадки работают по будням с полудня, а по выходным — с 11 утра до девяти часов вечера.