Ставропольские полицейские задержали в Подмосковье 51-летнюю торговку опием, которая находилась в федеральном розыске 17 лет. Все это время она меняла адреса, переезжала из региона в регион, представляясь чужими именами, а в итоге была найдена в квартире одного из городов Московской области.

Ставропольские полицейские задержали в Подмосковье 51-летнюю торговку опием, которая находилась в федеральном розыске 17 лет.Все это время она меняла адреса, переезжала из региона в регион, представляясь чужими именами, а в итоге была найдена в квартире одного из городов Московской области.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в 2002 году злоумышленница продала три отрезка полимерной пленки с веществом темно-коричневого цвета.После проведенной экспертизы оно было признано наркотическим средством — опием.Тогда ставропольские следователи возбудили в отношении наркоторговки уголовное дело, но во время предварительного следствия злоумышленница скрылась, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.Теперь, когда ее разыскали, производство по уголовному делу возобновлено, а задержанная передана инициатору розыска.