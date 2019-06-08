Участники конкурса демонстрировали ловкость, быстроту и умение управлять двухколесным транспортом

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району проводят традиционный летний конкурс «Безопасное колесо» среди ребят, посещающих летние оздоровительные лагеря, функционирующие на базе школ. Накануне конкурс прошел в селах Рождествено и Заречное, а также в городе Лакинске.Перед началом конкурсных испытаний сотрудники ОГИБДД провели с ребятами профилактические беседы на тему соблюдения Правил дорожного движения и безопасного управления велосипедом.Далее дети разделились на несколько команд и по очереди прошли несколько испытаний, демонстрируя ловкость, быстроту и умение управлять двухколесным транспортом.Полицейские отметили, что все ребята показали себя достойно на всех этапах, поэтому, когда пришел момент выбрать лучших, коллективно решили, что победила дружба.Прощаясь со стражами порядка, школьники высказали пожелание повторить подобную встречу.