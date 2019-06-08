После принятия Присяги гражданина Российской Федерации иностранная гражданка, вступающая в гражданство, сможет получить паспорт...

Торжественная церемония принятия Присяги прошла в отделе МВД России по району Марфино. Иностранная гражданка обязалась быть верной Российской Федерации. С этого момента, согласно российскому законодательству, она обрела гражданство Российской Федерации.В мероприятии приняли участие старший инспектор ОВМ ОМВД России по району Марфино г. Москвы майор полиции Гульнара Шарафетдинова и инспектор ОВМ ОМВД России по району Марфино г. Москвы майор полиции Виктория Троянская.После принятия Присяги гражданина Российской Федерации иностранная гражданка, вступающая в гражданство, сможет получить паспорт.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29