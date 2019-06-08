Злоумышленник в результате конфликта с владельцем автомобиля повредил шины колес, а также зеркало заднего вида иномарки...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Соколиная гора задержал 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от москвича о том, что неизвестный гражданин повредил его автомобиль.Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина из-за имеющегося с владельцем автомобиля конфликта предположительно ножом повредил шины всех 4-х колес, а также зеркало заднего вида и оторвал государственный регистрационный номер автомобиля «Тойота Ленд Крузер», припаркованного у одного из домов на Кирпичной улице. Материальный ущерб составил более 120 тысяч рублей.Дознанием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73