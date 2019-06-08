Совет Федерации готовит инициативу о признании победы над нацизмом всемирным наследием, чтобы никому не было позволительно переписывать историю, заявила Валентина Матвиенко на Петербургском международном экономическом форуме в эфире программы 60 минут.

Совет Федерации готовит инициативу о признании победы над нацизмом всемирным наследием, чтобы никому не было позволительно переписывать историю. Мы предлагаем создать реестр памятников воинам, погибшим за освобождение мира от нацизма, и также признать это всемирным наследием, заявила Валентина Матвиенко в эфире программы "60 минут"."В последнее время предпринимаются попытки переписать историю, принизить роль нашей страны и возвысить пособников Гитлера. Это может привести к повторению тех печальных событий, ведь неонацизм поднимает голову. Тот факт, что Россию намеренно не пригласили на празднование высадки союзников в Нормандии, еще раз подчеркивает, что открытие второго фронта не сыграло решающую роль в победе над фашизмом. И что именно Советская армия внесла решающий вклад в разгром фашизма и в освобождение мира и Европы от нацизма, — подчеркнула спикер Совета Федерации. — Мы будем вместе с нашими зарубежными партнерами, в частности, с Кнессетом Израиля, делать все возможное, чтобы бороться с попытками фальсификации истории, чтобы никто даже подумать не мог о сносе памятников героям-воинам, которые погибли в борьбе с фашизмом".Если это будет принято на уровне ООН, появится международный механизм влияния и ответственность за то, что сегодня происходит в мире, заключила Валентина Матвиенко.