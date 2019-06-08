Сегодня выпускники сдают устную часть экзамена по иностранному языку. Впервые в этом году в список включили китайский язык. Решение сдавать устную часть экзамена учащийся принимает добровольно.

Сегодня выпускники сдают устную часть экзамена по иностранному языку. Впервые в этом году в список включили китайский язык. Решение сдавать устную часть экзамена учащийся принимает добровольно.Единый государственный экзамен по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому, а с 2019 года еще и по китайскому​​​. За выполнение письменной части работы можно получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам подали около 87 тысяч человек, большинство из них (более 84 тысяч) будут сдавать экзамен по английскому. На китайский решились более 70 человек.Экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Продолжительность — 15 минут, сообщает РИА Новости.