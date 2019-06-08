Гарику Харламову наскучило в одиночку заниматься травлей
Ларисы Гузеевой. Юморист решил подтянуть друзей, первым из которых стал Тимур
Батрутдинов.
Гарику Харламову наскучило в одиночку заниматься травлей
Ларисы Гузеевой. Юморист решил подтянуть друзей, первым из которых стал Тимур
Батрутдинов.
Очередной киношедевр появился в Instagram шоумена. Это новая
порция издевательств в адрес популярной телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой.
Главным героем ролика стал друг юмориста Тимур Батрутдинов -
много лет назад комик участвовал в передаче Ларисы Гузеевой "Давай
поженимся". "Ну наконец-то нашли друг друга", – кратко подписал
смешной ролик .
"Тимур, какой вы видите свою идеальную жену и вообще
свою семью?", – задает Тимуру вопрос Лариса Гузеева. На это шоумен
отвечает: "Любовь – это самое главное, что нас должно объединять. Ну и
дети. Как минимум двое". Батрутдинов рассказал также, какой, по его
мнению, должна быть избранница. "Девушка должна быть домашней,
хозяйственной, красивой, умной, верной", – заявил шоумен.
В смонтированном Харламовым ролике после этих слов Тимура
появляется девушка без передних зубов. Широко открывая рот, она поет хит группы
"Мираж" "Музыка нас связала".
Батрутдинов сейчас считается одним из самых завидных
холостяков страны. Поклонники уже не раз "поженили" его с разными
звездами – в том числе с Ольгой Бузовой. Однако Тимур своего статуса до сих пор
не изменил.
публикует смешные ролики с участием Гузеевой уже не первый месяц. С чего
шоумен вдруг ополчился на главную телесваху страны – остается только гадать,
открытого конфликта между ними не было. Некоторые подписчики считают, что
Харламов начал эту кампанию с ведома Гузеевой: ведь за последнее время на страницу
телеведущей пришло множество новых подписчиков, пишет Teleprogramma.pro.