Гарику Харламову наскучило в одиночку заниматься травлей Ларисы Гузеевой. Юморист решил подтянуть друзей, первым из которых стал Тимур Батрутдинов.

Гарику Харламову наскучило в одиночку заниматься травлейЛарисы Гузеевой. Юморист решил подтянуть друзей, первым из которых стал ТимурБатрутдинов.Очередной киношедевр появился в Instagram шоумена. Это новаяпорция издевательств в адрес популярной телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой.Главным героем ролика стал друг юмориста Тимур Батрутдинов -много лет назад комик участвовал в передаче Ларисы Гузеевой "Давайпоженимся". "Ну наконец-то нашли друг друга", – кратко подписалсмешной ролик ."Тимур, какой вы видите свою идеальную жену и вообщесвою семью?", – задает Тимуру вопрос Лариса Гузеева. На это шоуменотвечает: "Любовь – это самое главное, что нас должно объединять. Ну идети. Как минимум двое". Батрутдинов рассказал также, какой, по егомнению, должна быть избранница. "Девушка должна быть домашней,хозяйственной, красивой, умной, верной", – заявил шоумен.В смонтированном Харламовым ролике после этих слов Тимурапоявляется девушка без передних зубов. Широко открывая рот, она поет хит группы"Мираж" "Музыка нас связала".Батрутдинов сейчас считается одним из самых завидныххолостяков страны. Поклонники уже не раз "поженили" его с разнымизвездами – в том числе с Ольгой Бузовой. Однако Тимур своего статуса до сих порне изменил.публикует смешные ролики с участием Гузеевой уже не первый месяц. С чегошоумен вдруг ополчился на главную телесваху страны – остается только гадать,открытого конфликта между ними не было. Некоторые подписчики считают, чтоХарламов начал эту кампанию с ведома Гузеевой: ведь за последнее время на страницутелеведущей пришло множество новых подписчиков, пишет Teleprogramma.pro.