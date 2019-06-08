Задержанный журналист Медузы Иван Голунов прошел медицинское освидетельствование, при этом он отказался предоставлять срезы ногтевых пластин для экспертизы, которая позволяет определить, прикасался ли человек к наркотикам. В ходе освидетельствования у журналиста были отобраны биологические жидкости.

Задержанный журналист "Медузы" Иван Голунов прошел медицинское освидетельствование, при этом он отказался предоставлять срезы ногтевых пластин для экспертизы, которая позволяет определить, прикасался ли человек к наркотикам.В ходе освидетельствования у журналиста были отобраны биологические жидкости. В настоящее время с Иваном Голуновым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката Дмитрия Джулая. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.Полиция проверяет информацию о причастности сотрудника "Медузы" к деятельности наркогруппировки. Ранее на официальном сайте было выложено несколько фотографий с изображением наркотических средств. В пресс-службе уточняют, что из них лишь одна фотография сделана во время обысков в квартире Голунова. Отмечается, что остальные снимки были получены в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, которая занимается сбытом наркотиков в Московском регионе. На связь с данной группировкой проверяется задержанный.Также в ГУ МВД официально заявляют, что сообщения некоторых СМИ о том, что Голунова при задержании избили, не соответствуют действительности.Никулинский суд Москвы в субботу может рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу Ивана Голунова по делу о покушении на сбыт наркотиков. "На данный момент материал по избранию меры пресечения в отношении Голунова в суд не поступил. В случае его поступления судебное заседание состоится завтра", — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.Союз журналистов России внимательно следит за ситуацией, связанной с задержанием сотрудника издания "Медуза". Глава СЖР Владимир Соловьев отметил, что они готовы оказать Голунову юридическую помощь, сообщает РИА Новости.По его словам, данное задержание может быть связано с расследованиями, которые проводил журналист: "Это все, конечно, очень опасные темы, и поэтому могло быть всякое. Но, конечно, надеемся, что следствие придет к правильным выводам".На сайте Союза журналистов опубликовано заявление, в котором сообщается, что союз совместно с коллегами из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека принял решение направить к задержанному журналисту члена Совета Еву Меркачеву. Такие меры приняты для того, чтобы подробно выяснить обстоятельства задержания Голунова и проверить законность действий, которое осуществляла по отношению к журналисту полиция.Ранее сообщалось, что в Москве на Цветном бульваре был задержан 36-летний журналист отдела расследований "Медузы" Иван Голунов. У него обнаружили 4 грамма метилэфедрона, которые хранились в пяти свертках. Адвокат журналиста заявил, что наркотик Голунову подбросили.