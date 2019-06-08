В ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве произошло чудовищное происшествие. Хулиганы жестоко расправились с мастером спорта по греко-римской борьбе Сергеем Чуевым.

В ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве произошло чудовищное происшествие. Хулиганы жестоко расправились с мастером спорта по греко-римской борьбе Сергеем Чуевым.Мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев погиб из-за того, что решил заступиться за беременную женщину. Подробностями чудовищного ЧП поделилась местная жительница.По словам очевидца, в роковую ночь по мосту проходила беременная девушка, к которой стали приставать трое молодых людей. Мимо проходила пара, гулявшая с собакой, и мужчина сделал хулиганам замечание.После этого злоумышленники налетели на спортсмена, сильно ударили и бросили в пруд. От полученных травм Сергей не смог самостоятельно подняться. Ему пыталась безуспешно помочь спутница, передает "Пятый канал".Все, кто оказался на месте происшествия, пытались оказывать мужчине помощь до приезда скорой. "Мы все его откачивали, приехала скорая, прибежал охранник. Школьники видели, как они убежали в метро", – сообщила местная жительница.Ранее схожее ЧП произошло в подмосковном Путилково. Ефрейтор ГРУ Никита Белянкин заступился за двух парней, на которых напала озверевшая толпа, и был убит.