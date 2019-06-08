Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио покинет Зенит во время летнего трансферного окна. Чемпионы России решили расторгнуть контракт с 33-летним футболистом.

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио покинет "Зенит" во время летнего трансферного окна. Чемпионы России решили расторгнуть контракт с 33-летним футболистом.Контракт Маркизио с "Зенитом" рассчитан до июня 2020 года, но клуб собирается расторгнуть соглашение. В качестве компенсации Маркизио предлагается половина годовой зарплаты – полтора миллиона евро.Причина досрочного расставания с многократным чемпионом Италии – недостаточная эффективность Маркизио. Клаудио сыграл за "Зенит" 15 встреч в которых забил два мяча. С декабря Клаудио не играл из-за травмы. Кроме того, как утверждает "Спорт-Экспресс", футболист оставлял без внимания рекомендации зенитовских врачей по поводу тактики восстановления.