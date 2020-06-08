Новых смертей за последние три дня отмечено не было

За 7 июня 27 жителей Владимирской области выздоровели от коронавируса. Всего, по данным Белого дома, 1225 пациентов вылечились от COVID-19.Новых смертей за последние три дня отмечено не было. В регионе по-прежнему -30 умерших от коронавируса.Всего в области выявлен 3151 случай заболевания COVID-19:659 – во Владимире, 449 – в Гусь-Хрустальном, 421 – в Петушках, 289 – в Муроме, 283 – в Александрове, 238 – в Коврове, 117 – в Кольчугино, 115 – в Собинке, 104 – в Юрьеве-Польском, 95 – в Судогде, 86 – в Вязниках, 77 – в Киржаче, 56 – в Суздале, 55 – в Меленках, 46 – в Камешково, 26 – в Радужном, 24 – в Красной Горбатке, 11 – в Гороховце.