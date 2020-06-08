В каждом эфире Вестей недели рассказывают о подвигах наших медиков. Но в этот раз - особая история. Недавно чуть ли не все население поселка Карсун Ульяновской области хоронило 19-летнюю Светлану Анурьеву - волонтера-медика.

В каждом эфире "Вестей недели" рассказывают о подвигах наших медиков. Но в этот раз — особая история. Недавно чуть ли не все население поселка Карсун Ульяновской области хоронило 19-летнюю Светлану Анурьеву — волонтера-медика. Студентка четвертого курса медицинского колледжа работала волонтером акции "Мы вместе".Даже когда в начале мая она попала в больницу, где Светлане поставили рак четвертой степени и отпустили домой, поскольку опухоль была уже неоперабельна, девушка продолжила помогать тем, кто так сильно нуждался в помощи. До тех пор, пока силы не покинули ее. 22 мая уже лежачую Светлану Анурьеву доставили в больницу. Настоящий герой.Те, кто лечит и помогает в условиях смертоносной эпидемии, не должны остаться неизвестными. Врачи, сестры и санитарки, волонтеры-медики заслуживают самой широкой и искренней народной благодарности. Их самоотверженный труд для России жизненно необходим, а в этом сражении не может быть неизвестных героев. Благодарной памяти заслуживает каждая история помощи и спасения.Именно поэтому крупнейшее информационное агентство страны "Россия сегодня" в конце мая запустило онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!", которую поддержали Минздрав России, Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров. Генеральный партнер акции — ВГТРК."Пожалуйста, дышите!" — привычные слова, которые мы слышим на приеме у доктора, сейчас мы хотим обратить самим медикам как пожелание здоровья. Врачам самых разных профессий и волонтерам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, бригадам скорой помощи сейчас, как никогда, нужны слова поддержки и благодарности. И наша акция дает возможность рассказать о своем спасителе всей России.Присылайте свои благодарности медикам и фото их самих — разумеется, с разрешения — на портал breathe.ria.ru. С 8 июня акция стартует на самом популярном информационном ресурсе Рунета Ria.ru.Благодарности медикам уже приходят со всей России — от Магадана до Волгограда, от Ярославля и Павловска до Аксайского района Ростовской области и села Чемодановка под Пензой. С 8 июня их уже можно будет увидеть на Ria.ru.И помните завет учителя Карла Ивановича из "Детства" Льва Толстого: "Из всех пороков самый тяжкий есть неблагодарность". Так избавляемся от него.