Балтийский флот России наблюдает за крупными учениями НАТО Baltops, которые проходят в регионе. Маневры начались 7 июня и завершатся 19 июня. В них принимают участие 29 военных кораблей и столько же летательных аппаратов.

Балтийский флот России наблюдает за крупными учениями НАТО Baltops, которые проходят в регионе, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.Уточнятся, что маневры начались 7 июня и завершатся 19 июня. В них принимают участие 29 военных кораблей и столько же летательных аппаратов. Учебные боевые действия развернулись в южной и центральной частях Балтийского моря.Между тем в Калининградской области стартовали учений противовоздушной обороны. Зенитный ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные "Панцирь-С1" тренируются обнаруживать, брать на сопровождение и сбивать воздушные цели. Роль вражеской авиации играют бомбардировщики Су-24, истребители Су-27 и Су-30СМ.Подразделения радиотехнических войск, в свою очередь, учатся быстро разворачивать радиолокационные станции и выдавать целеуказание системам ПВО.