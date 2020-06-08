Страховые компании подвержены климатическим рискам больше других финансовых организаций, отмечено в обзоре Банка России на тему влияния климатических рисков на экономику.

Страховые компании подвержены климатическим рискам больше других финансовых организаций, отмечено в обзоре Банка России на тему влияния климатических рисков на экономику.Прежде всего страховщики могут столкнуться с обесценением своих вложений. Объект инвестиций может пострадать от стихийных бедствий, возникших из-за изменения климата, что приведет к обесценению стоимости объекта или дефолту по ценным бумагам объекта, отмечает ЦБ.Кроме того, инвестиции в некоторые отрасли могут стать менее доходными из-за принятия обществом мер по развитию альтернативных источников энергии и борьбы с загрязнением окружающей среды.Частота и мощность экстремальных погодных явлений растут, увеличивается также количество чрезвычайных ситуаций. Эпидемиологические последствия пандемий и массовых заболеваний могут привести к более крупным и частым выплатам по страховым случаям.Частота и серьезность страховых случаев во всем мире могут привести к увеличению стоимости перестрахования на международном рынке, то есть к росту себестоимости продукта и соответственно к снижению спроса и уровня страховой защиты, подчеркивает ЦБ.Еще одной проблемой из-за изменения климата может стать репутационный риск для компании, страхующей неэкологичные отрасли. Климатические риски могут изменить потребности страхователей в предлагаемых страховщиками продуктах и значительным затратам страховщиков на смену бизнес-моделей.В целом влияние климатических рисков на российские страховые компании зависит от частоты и мощи природных явлений, связанных с изменениями климата. При этом большинство европейских компаний утверждает, что учет климатических рисков не следует отражать в списке требований, предъявляемых к финансовой устойчивости страховщика.