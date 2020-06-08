ЗащитникЗенита Бранислав Иванович вероятно покинет клуб по окончанию сезона. Контракт с 36-летним сербом не будет продлен.

Защитник"Зенита" Бранислав Иванович вероятно покинет клуб по окончанию сезона. Контракт с 36-летним сербом не будет продлен.Согласно информации "Спорт-Экспресс", Иванович и "Зенит" не смогли договориться о новом контракте. Действующее соглашение капитана с чемпионами России истекает нынешним летом.Бранислав Иванович пришел в "Зенит" из "Челси" зимой 2017 года. В текущем сезоне серб сыграл а свой клуб 29 встреч во всех турнирах и забил три мяча.