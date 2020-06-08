Звезда сериалов Магомаев и Отель Элеон сейчас на родине,
в Сербии. Милош Бикович и его родные провели некоторое время вместе.
Звезда сериалов "Магомаев" и "Отель "Элеон" сейчас на родине,
в Сербии. Милош Бикович и его родные провели некоторое время вместе.
Брат кинозвезды, Михайло, являет игуменом монастыря Йованья,
что близ Валево. Родственник с удовольствием принял у себя Милоша. В помещение духовной общины Бикович приехал с мамой.
Отметим, что звезда серила "Магомаев" в какой-то степени
благодарна карантину. Артист использовал высвободившееся время с пользой. Он прошел
онлайн-курсы по сценарному мастерству, пересмотрел множество фильмов и
познакомился с несколькими литературными произведениями.
Напомним, ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Милош
Бикович признался, что очень религиозен. Теледива поставила слова артиста под
сомнение.
Милош шокировал Собчак заявлением о том, что секс без любви –
это грех. Артист заявил, что человек должен противостоять похоти.
27 Май 2020 в 10:32 PDT
Между тем
Бикович признался, что далеко не святой. Он практиковал отношения на одну ночь,
но теперь об этом жалеет. "Если ты сделал это один раз, два раза, три, в
какой-то момент ты должен понять, что такой образ жизни никуда не ведет",
– сказала знаменитость. Звезда отметила, что осознает свою
греховность. Артист пытается усмирить плоть.