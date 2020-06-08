Звезда сериалов Магомаев и Отель Элеон сейчас на родине, в Сербии. Милош Бикович и его родные провели некоторое время вместе.

Звезда сериалов "Магомаев" и "Отель "Элеон" сейчас на родине,в Сербии. Милош Бикович и его родные провели некоторое время вместе.Брат кинозвезды, Михайло, являет игуменом монастыря Йованья,что близ Валево. Родственник с удовольствием принял у себя Милоша. В помещение духовной общины Бикович приехал с мамой.Отметим, что звезда серила "Магомаев" в какой-то степениблагодарна карантину. Артист использовал высвободившееся время с пользой. Он прошелонлайн-курсы по сценарному мастерству, пересмотрел множество фильмов ипознакомился с несколькими литературными произведениями.Напомним, ранее в интервью журналистке Ксении Собчак МилошБикович признался, что очень религиозен. Теледива поставила слова артиста подсомнение.Милош шокировал Собчак заявлением о том, что секс без любви –это грех. Артист заявил, что человек должен противостоять похоти.27 Май 2020 в 10:32 PDTМежду темБикович признался, что далеко не святой. Он практиковал отношения на одну ночь,но теперь об этом жалеет. "Если ты сделал это один раз, два раза, три, вкакой-то момент ты должен понять, что такой образ жизни никуда не ведет",– сказала знаменитость. Звезда отметила, что осознает своюгреховность. Артист пытается усмирить плоть.