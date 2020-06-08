Крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании AstraZeneca обратилась к своему американскому конкуренту Gilead для обсуждения вариантов слияния компаний, передает Bloomberg.

Крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании AstraZeneca обратилась к своему американскому конкуренту Gilead для обсуждения вариантов слияния компаний, передает Bloomberg.Представители AstraZeneca связались с Gilead еще в мае, но, как отметили в агентстве, британская сторона не уточнила условий транзакции.По сообщениям в Gilead ведутся переговоры с консультантами, но компании не ведут официальных переговоров.В Bloomberg отметили, что Gilead не заинтересована в слиянии с конкурентом, поскольку компания предпочитает только приобретение небольших компаний.По состоянию на 5 июня стоимость компании AstraZeneca оценивалась в $141 миллиард, а Gilead — в $96 миллиардов. Если слияние состоится, сделка станет крупнейшей в отрасли и, вероятно, встретит противодействие со стороны британских регуляторов.AstraZeneca в настоящее время сотрудничает с Oxford Vaccine Group в разработке вакцины от коронавируса.