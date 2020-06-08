Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой. Регулятор направил письмо в Минэкономразвития с таким предложением.

Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой. Регулятор направил письмо в Минэкономразвития с таким предложением, сообщил "Интерфакс".По действующему закону туроператора могут возместить потери туристам несколькими путями — по договору страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств перед туристами, банковскую гарантию как финансовое обеспечение и из фонда персональной ответственности (ФПО) в размере 7% от стоимости туров.Страховка остается сегодня наиболее востребованным способом финансового обеспечения. Но, во-первых, страховые компании не очень заинтересованы в этом из-за непрозрачности работы туроператоров для страховщиков и невозможности проверить достоверность предоставленной информации, отмечается в письме регулятора. Страховщики не могут адекватно оценить принимаемые на себя риски в случае неплатежеспособности туроператоров. Во-вторых, страховая выплата недостаточнм для компенсации пострадавшим туристам.22 мая Госдума в окончательном чтении приняла закон, который позволит туристам вернуть деньги за несостоявшиеся из-за противовирусных ограничений путешествия. Документ разработан в рамках поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии. Президент РФ Владимир Путин подписал закон. Благодаря новой норме правительство сможет установить порядок, сроки и условия возврата туристам денег, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.Вместо потраченных средств туристы также смогут получить ваучер на равнозначный тур, который состоится после окончания эпидемии и отмены ограничительных мер.Помимо этого правительство будет определять порядок изменения или расторжения договоров граждан с туркомпаниями. Речь идет о договорах, заключенных до 31 марта 2020 года включительно.Также закон предусматривает и поддержку туристической отрасли. Благодаря ему кабмин получит право уменьшать объем ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности.