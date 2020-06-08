Новым антилидером по числу заболевших COVID-19 в Костромской области стал Буй. По оценке специалистов, сначала вирус попадал в город через железную дорогу и ведомственное медучреждение. Теперь местные жители возвращаются с вахтовых работ домой.

COVID-19: новым антилидером в Костромской области стал Буй. По последним данным, число заболевших коронавирусом в городе и прилегающих районах превысило количество заразившихся в Костроме минимум в восемь раз, передает ГТРК "Кострома".Всего с начала эпидемии коронавирусом заболело 207 жителей, в областном центре – 206. Цифры выглядят удручающе, если учесть численность населения: в Буйском районе и самом городе живет около 33 тысяч человек. В Костроме – около 276 тысяч.По оценке специалистов, вирус попадал в Буй через железную дорогу и ведомственное медучреждение. Сначала властям удавалось контролировать ситуацию. Но затем появились другие источники заражения. В том числе, местные жители возвращались с вахтовых работ домой. Еще одна вспышка коронавируса произошла в Буйской ЦРБ на прошлой неделе. Зараженными COVID-19 оказались 11 медработников 6 пациентов кардиологического отделения.Между тем, усилен контроль за всеми въезжающими и приплывающими на территорию региона на красносельском пароме. Полицейские проверяют документы, в том числе справки о состоянии здоровья, измеряют пассажирам температуру.Как напоминает ГТРК "Кострома", с 1 июня все гости региона обязаны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус и об отсутствии контактов с больными.