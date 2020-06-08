Дима Билан решил порадовать поклонников и на своей странице в Инстаграм разместил трогательное видео, на котором ему 16 лет. Артисту удалось повеселить аудиторию архивным роликом.

Дима Билан решил порадовать поклонников и на своей странице в "Инстаграм" разместил трогательное видео, на котором ему 16 лет. Артисту удалось повеселить аудиторию архивным роликом.Винтажное видео появилось в блоге Димы Билана вечером 6 июня. Артист решил поностальгировать вместе с фанатами. Он выложил ролик, в котором 16-летний юноша исполняет романс на стихи Александра Пушкина "Я помню чудное мгновенье". Молодой певец в кадре и есть Билан.Тщательно приглаженные волосы и пиджак на несколько размеров больше побудили подписчиков представить, что Дима сдает экзамен в музыкальной школе. Некоторые фанаты поинтересовались, не отчетный ли это концерт.6 Июн 2020 в 8:15 PDT"Нашел все-таки! Мне тут 16-17 лет. Татьяна Павловна за роялем! Помню, как она меня подтолкнула к занятию вокалом. Люблю Вас очень", – прокомментировал архивные кадры известный исполнитель.Поклонники Димы отметили, что уже тогда он подавал большие надежды и прекрасно держался на публике. Ранее Билан признался, что долго стеснялся выходить на сцену, и это мешало ему концентрироваться на вокальных данных.