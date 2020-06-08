Дочь вступилась за актера Марата Башарова. 15-летняя Амели
призвала бывших жен артиста прекратить травлю и заняться собственной жизнью.
Дочь вступилась за актера Марата Башарова. 15-летняя Амели
призвала бывших жен артиста прекратить травлю и заняться собственной жизнью.
Девушка обратилась к общественности. Амели заявила, что у
нее прекрасный отец, который к тому же является замечательным человеком и
талантливым артистом. Родителя, по ее словам, незаслуженно поливают грязью. Наследница Марата Башарова подчеркнула, что никто не знает о реальном положении дел.
Амели попросила экс-жен артиста и их родственников начать
жить собственной жизнью и вспомнить, как много хорошего сделал для них ее папа. Бывшим мачехам наследница
Башарова пожелала стать добрее и счастливее.
Напомним, дочь Амели Марату Башарову родила Елизаветой
Круцко. Влюбленные официально не оформляли отношения. Гражданский брак Марата и
Елизаветы продлился пять лет. Артист завел интрижку на стороне. Поговаривают,
что разлучницей была фигуристка Татьяна Навка.
В 2014 году женился на актрисе Екатерине
Архаровой. Через полгода после свадьбы жена актера попала в больницу с травмой
головы и переломом носа. Архарова сообщила, что ее избил пьяный Башаров.
Спустя время вторая официальная супруга знаменитости, Елизавета
Шевыркова, оказалась в подобной ситуации. Женщина долго мирилась с выходками знаменитого мужа, но однажды ее терпение лопнуло: она подала на развод и рассказала об
эпизодах домашнего насилия.