Дочь вступилась за актера Марата Башарова. 15-летняя Амели призвала бывших жен артиста прекратить травлю и заняться собственной жизнью.

Дочь вступилась за актера Марата Башарова. 15-летняя Амелипризвала бывших жен артиста прекратить травлю и заняться собственной жизнью.Девушка обратилась к общественности. Амели заявила, что унее прекрасный отец, который к тому же является замечательным человеком италантливым артистом. Родителя, по ее словам, незаслуженно поливают грязью. Наследница Марата Башарова подчеркнула, что никто не знает о реальном положении дел.Амели попросила экс-жен артиста и их родственников начатьжить собственной жизнью и вспомнить, как много хорошего сделал для них ее папа. Бывшим мачехам наследницаБашарова пожелала стать добрее и счастливее.Напомним, дочь Амели Марату Башарову родила ЕлизаветойКруцко. Влюбленные официально не оформляли отношения. Гражданский брак Марата иЕлизаветы продлился пять лет. Артист завел интрижку на стороне. Поговаривают,что разлучницей была фигуристка Татьяна Навка.В 2014 году женился на актрисе ЕкатеринеАрхаровой. Через полгода после свадьбы жена актера попала в больницу с травмойголовы и переломом носа. Архарова сообщила, что ее избил пьяный Башаров.Спустя время вторая официальная супруга знаменитости, ЕлизаветаШевыркова, оказалась в подобной ситуации. Женщина долго мирилась с выходками знаменитого мужа, но однажды ее терпение лопнуло: она подала на развод и рассказала обэпизодах домашнего насилия.