В научных кругах существует мнение, что в экосистеме один вирус вытесняет другой, и на смену коронавирусу нового типа может прийти что-то еще. Так ли это, рассказал в эфире телеканала Россия 1 врач Александр Мясников.

В научных кругах существует мнение, что в экосистеме один вирус вытесняет другой, и на смену коронавирусу нового типа может прийти что-то еще. Так ли это, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач Александр Мясников.По его словам, вирусы действительно взаимодействуют между собой."Даже у нас с вами на коже живет бактерия. Она нам не мешает. И это часть нашего естественного иммунитета, потому что когда другая бактерия, уже патогенная, садиться, вот этот стафилококк начинает уничтожать нового. Она борется за свое пространство, как собака охраняет территорию, с вирусами то же самое", – пояснил врач.По его словам, существует несколько типов коронавирусов, и они "конкурируют" с вирусом гриппа."Мы прекрасно знаем, в Италии больше коронавируса и меньше значительно гриппа в этом году. В Японии коронавирус – меньше гриппа в этом году, – отметил Мясников. – То есть пасутся, кормятся на одном поле эти вирусы".Он подчеркнул, что коронавирус "никуда не ушел", он останется и после пандемии."Обязательно будет мутация того же гриппа – птичьего гриппа, свиного гриппа, обязательно придут новые", – предупредил врач.При этом на создание вакцины против коронавируса нового типа потребуются годы."То, что сейчас быстренько слепят и вам дадут – это только в очагах, ее нельзя применять на миллионах людей, потому что последствия могут быть ужасны", – считает Мясников.Ранее академик, президент Национального медицинского исследовательского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев рассказал о мутациях коронавируса. Он отметил, что в России заражаются другим штаммом вируса, нежели в Китае и США.