В приморском центре Тигр после операции восстанавливается косуленок, которого привезли из села Маскимовка. По словам специалистов, все прошло удачно, изюбру вставили пластину. Малыш хорошо справился с наркозом. Теперь начнется период реабилитации.

Доставленный в приморский центр "Тигр" косуленок идет на поправку. К специалистам его привезли из села Маскимовка, так что вопрос с именем не вызывал сомнений, рассказали ветеринары.В минувшую пятницу, 5 июня, зверю сделали плановую операцию — у него была сломана нога. По словам специалистов, все прошло удачно, изюбру вставили пластину. Малыш хорошо справился с наркозом, с аппетитом пьет любимое молоко. Теперь начнется период реабилитации.Поселок Максимовка, откуда везли зверя, расположен примерно в 900 км от центра "Тигр". Организовать столь сложный переезд помогла директор Сихоте-Алиньского заповедника Светлана Сутырина. Специалисты центр очень благодарны всем принявшим участие в спасательной операции."Вести:Приморье" напоминает, МРОО "Центр "Тигр" занимается спасением, выхаживанием диких животных для дальнейшего их выпуска в естественные условия обитания. Работа осуществляется благодаря гранту президента РФ.