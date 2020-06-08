Правительство рассматривает возможность ограничить доходы топ-менеджеров госкомпаний, установив потолок на уровне трех минимальных заработков премьера. Денежное вознаграждение руководителя в таком случае не превысит 30 миллионов рублей в год. Исключения будут возможны только по индивидуальному решению президента.

В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме.Денежное вознаграждение (зарплата, иные выплаты и бонусы) не должно составлять более 30 млн рублей в год на одного руководящего сотрудника, отметили собеседники Коммерсанта. Исключения сможет устанавливать только лично президент. В целом правительство намерено оптимизировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI), рассказали источники газеты. Для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где российские власти не являются единственным акционером, в качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. А для некоммерческих будут утверждены отраслевые KPI.Источники Коммерсанта в компаниях, которые может затронуть новая инициатива, слышали о ней, но не получали никаких документов. Роснефть, Газпром, Газпром нефть и Аэрофлот отказались дать газете комментарии. Транснефть сообщила, что незнакомы с инициативой. Ростех не ответил на запрос газеты. Русгидро и Росатом комментариев ей не предоставили. Один из собеседников Коммерсанта отметил, что госкомпании и госкорпорации являются коммерческими структурами, где для достижения высоких показателей неправильным будет регулировать заработную плату.Россети сообщили, что размер вознаграждения рядовых членов правления компании, вошедших в его состав после сентября 2017 года, в 2019 году в среднем находился на указанном уровне. В случае принятия решения об ограничении уровня вознаграждения мы будем действовать строго в соответствии с актами правительства, — указала компания.Россия контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях, отмечает Коммерсантъ. И хотя уровень заработка топ-менеджеров в основном не раскрывается, в большинстве случаев размер вознаграждений явно превышает 30 млн рублей в год. Издание отмечает, что Роснефть в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,57 млрд рублей, Газпром — 1,5 млрд рублей, РЖД — 2,7 млрд рублей, Транснефть — 2,34 млрд рублей, Аэрофлот — 2,138 млрд рублей, а Россети — 273 млн рублей.