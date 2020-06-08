Звезда кино и сериалов все еще осваивается на новой даче.
Два года назад Екатерина Климова купила дом в Подмосковье.
Звезда кино и сериалов все еще осваивается на новой даче.
Два года назад Екатерина Климова купила дом в Подмосковье.
По словам артистки, ее участок находится на Новой Риге. На
15 сотках расположился небольшой особняк, зона для отдыха, парник и грядки.
Екатерина Климова не скрывает, что в огородных делах пока новичок. О том, как
лучше сажать и выращивать, она узнает у соседей по поселку.
Не так давно артистке рассказали, что земляника и клубника хорошо
уживаются с чесноком. Правда, последний перед посадкой лучше отмочить в
марганцовке. Найти знаменитое антисептическое средство Климова не смогла,
поэтому некоторое время подержала чеснок в водке.
В парнике актриса выращивает не только ягоды. В этом сезоне Екатерина
посадила огурцы, базилик и помидоры разных сортов. В ближайшее время
знаменитость хочет рассадить виноград вдоль забора.
Климова не скрывает, что иногда к ней на помощь приходит
садовник. Специалист делает то, что хрупкой актрисе не по силам: например
выкорчевывает пень или перекапывает землю.
Екатерина Климова также рассказала, что дом, который она приобрела
вместе с землей, пришлось перестраивать. Артистка сама руководила бригадой
рабочих. По словам знаменитости, первое время она не понимала терминов,
которыми пользовались строители и со всем соглашалась. Однако вскоре сообразила, что рабочие запутывают ее, чтобы вытянуть деньги. Артистке, дабы сберечь свои кровные, пришлось разобраться во всех тонкостях. Сегодня сама может давать
консультации по строительству.