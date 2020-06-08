Звезда кино и сериалов все еще осваивается на новой даче. Два года назад Екатерина Климова купила дом в Подмосковье.

Звезда кино и сериалов все еще осваивается на новой даче.Два года назад Екатерина Климова купила дом в Подмосковье.По словам артистки, ее участок находится на Новой Риге. На15 сотках расположился небольшой особняк, зона для отдыха, парник и грядки.Екатерина Климова не скрывает, что в огородных делах пока новичок. О том, каклучше сажать и выращивать, она узнает у соседей по поселку.Не так давно артистке рассказали, что земляника и клубника хорошоуживаются с чесноком. Правда, последний перед посадкой лучше отмочить вмарганцовке. Найти знаменитое антисептическое средство Климова не смогла,поэтому некоторое время подержала чеснок в водке.В парнике актриса выращивает не только ягоды. В этом сезоне Екатеринапосадила огурцы, базилик и помидоры разных сортов. В ближайшее времязнаменитость хочет рассадить виноград вдоль забора.Климова не скрывает, что иногда к ней на помощь приходитсадовник. Специалист делает то, что хрупкой актрисе не по силам: напримервыкорчевывает пень или перекапывает землю.Екатерина Климова также рассказала, что дом, который она приобрелавместе с землей, пришлось перестраивать. Артистка сама руководила бригадойрабочих. По словам знаменитости, первое время она не понимала терминов,которыми пользовались строители и со всем соглашалась. Однако вскоре сообразила, что рабочие запутывают ее, чтобы вытянуть деньги. Артистке, дабы сберечь свои кровные, пришлось разобраться во всех тонкостях. Сегодня сама может даватьконсультации по строительству.