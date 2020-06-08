ВВП Италии упадет на 8,3% в этом году и восстановится на уровне 4,6% в следующем году, сообщило статистическое ведомство страны ISTAT, пишет ANSA.

ВВП Италии упадет на 8,3% в этом году и восстановится на уровне 4,6% в следующем году, сообщило статистическое ведомство страны ISTAT, пишет ANSA."Распространение эпидемии COVID-19 и последующие меры по сдерживанию, принятые правительством, вызвали беспрецедентный шок (для итальянской экономики)", — сказали в агентстве по статистике.В ISTAT также заявили, что в этом году потребительские расходы домашних хозяйств сократятся на 8,7%, а инвестиции — на 12,5%.В сфере занятости говорится, что безработица снизится до 9,6% вследствие роста числа неработающих людей.Специалисты ISTAT отметили, что около 500 тысяч человек вернулись на рынок труда страны.