Экономика Японии вошла в рецессию впервые за 4,5 года в январе-марте, еще до того, как власти ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса в апреле.

Экономика Японии вошла в рецессию впервые за 4,5 года в январе-марте, еще до того, как власти ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса в апреле.ВВП Японии в I квартале сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют окончательные данные правительства страны. Предварительные данные указывали на больший спад — на 3,4%. Экономисты ожидали пересмотра до минус 2,1%.В IV квартале 2019 года третья по величине экономика мира также сократилась. Спад по итогам двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии.Согласно пересмотренным данным частное потребление в январе-марте сократилось на 0,8% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.Между тем, капиталовложения бизнеса выросли на 1,9% против первоначальной оценки снижения на 0,5%.Однако экономисты отмечают, что пересмотр капиталовложений в сторону повышения может не совсем точно отражать последствия пандемии COVID-19, поскольку многие компании не представили свои планы к установленному сроку.