Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусом. Несколько дней назад он почувствовал себя плохо, анализ подтвердил наличие COVID-19. Заперся в библиотеке и сижу. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте! — написал Ройзман.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусом.На своей странице в "Фейсбуке" он рассказал, что несколько дней назад он почувствовал себя плохо: заболело горло, заложило уши, температура была 37.0. С недомоганием удалось справиться за два дня, но Ройзман все же решил сделать тест на COVID-19. Он показал наличие вируса в организме."Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!" — написал Ройзман.Также он обратился ко всем с призывом отнестись к сложившейся ситуации серьезнее, так болезнь "всех может коснуться".