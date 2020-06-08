Две трибуны стадиона Екатеринбург-Арена, на котором выступает футбольный клуб Урал, будут демонтированы до декабря 2020 года. Конструкции трибун, расположенных за воротами, носят временный характер и строились под чемпионат мира-2018.

Две трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена", на котором выступает футбольный клуб "Урал", будут демонтированы до декабря 2020 года. Конструкции трибун, расположенных за воротами, носят временный характер и строились под чемпионат мира-2018.Из-за демонтажа сооружений стадион лишится 11,5 посадочных кресел и вместо 35 тысяч нынешней вместимости после работ будет готов принять 23,5 тысячи зрителей, о чем сообщает ТАСС. Некоторые помещения внутри периметра стадиона после демонтажа займет музе истории спорта Свердловской области.Напомним, что арена была реконструирована под матчи футбольного чемпионата мира, который проходил в России летом 2018 года. "Екатеринбург-Арена" принимала четыре матча группового этапа мундиаля.