Бывшая возлюбленная Эмина Агаларова поразила внешним видом. Поклонники отметили, что после расставания со звездой Алена Гаврилова заметно похорошела.

Бывшая возлюбленная Эмина Агаларова поразила внешним видом. Поклонники отметили, что после расставания со звездой Алена Гаврилова заметно похорошела.О разводе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой стало известно 13 мая. Предприниматель разместил в своем инстаграм-аккаунте свадебный снимок и поблагодарил модель за дочь. "Хочу пронестичерез всю свою жизнь чувство благодарности и уважения к тебе", – написал артист.Расставание с бизнесменом стало большим ударом для Алены Гавриловой. Несколько дней она не выходила на связь и не публиковала посты в социальных сетях. Модель призналась, что ей очень больно и тяжело, и попросила пользователей на время оставить ее в покое.Теперь же бывшая возлюбленная Эмина Агаларова чаще радует поклонников новыми снимками. Так, накануне в личном микроблоге модель показала себя с распущенными волосами и без макияжа. Пользователи отметили, что Алена Гаврилова замечательно выглядит.13 Май 2020 в 8:25 PDTПо их мнению, знаменитость расцвела после известия о разводе. "Натуральная красота", "Такая нежная", "Ребенок с грустными глазами", – приводит слова комментаторов Teleprogramma.pro. Другие пожелали модели поскорее найти новую любовь.Также знаменитость опровергла слухи о том, что ее дочь осталась с отцом. В своем инстаграм-аккаунте Алена Гаврилова разместила несколько фотографий, сделанных во время прогулки с ребенком на природе. На одном из снимков наследница Афина запечатлена с одуванчиком в руках.