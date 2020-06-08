Председателем совета директоров Роснефти, крупнейшей нефтегазовой компании в мире, переизбран Герхард Шрёдер, сообщается на сайте компании.

Председателем совета директоров "Роснефти", крупнейшей нефтегазовой компании в мире, переизбран Герхард Шрёдер, следует из сообщения компании.Такое решение принято 5 июня на первом заседании совета директоров по итогам годового собрания акционеров.Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер остается председателем совета директоров "Роснефти" с 2017 года.Шрёдер не раз выступал за укрепление дружественных связей между странами. По его мнению, государствам не нужно досаждать друг другу санкциями — это справедливо в том числе в отношении России.2019 год для "Роснефти" стал удачным еще с точки зрения финансовых показателей: чистая прибыль выросла на 30% до 708 миллиардов руб.Акционеры "Роснефти" на годовом собрании 2 июня утвердили решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на одну акцию (всего 191,5 миллиарда руб.).С учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 15,34 руб. на акцию совокупный дивиденд за 2019 год составит 33,41 руб. на акцию. Таким образом, общий размер дивидендов за 2019 год составит 354,1 миллиарда руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" остаются государственная компания "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%).