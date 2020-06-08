История с высланными из Праги российскими дипломатами лишена всякой логики. Такое мнение выразил заместитель главы Россотрудничества РФ Михаил Брюханов в прямом эфире телеканала Россия 1.

История с высланными из Праги российскими дипломатами лишена всякой логики. Такое мнение выразил заместитель главы Россотрудничества РФ Михаил Брюханов в прямом эфире телеканала "Россия 1".Накануне чешские власти выслали из страны сотрудников Россотрудничества Андрея Кончакова и Игоря Рыбакова из-за якобы шпионского скандала. По версии чешской стороны, дипломаты замешаны в истории с отравлением ядом чешских политиков. В российском посольстве ответили о бездоказательных обвинениях и сфабрикованной провокации.По словам Брюханова, заявления представителей политических кругов и органов власти Чехии противоречат друг другу. Сам вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек заявил, что выслать дипломата из страны можно только при наличии существенных доказательств. Сейчас же он признал, что у чешских спецслужб доказательств ввоза яда из России нет, рассказал глава Россотрудничества."После этого нам предъявляют, что кто-то писал какие-то доносы на своего руководителя в чешские спецслужбы. Если им кто-то пишет доносы, то они должны радоваться. Зачем же вы высылаете — читайте, изучайте и анализируйте", — считает Брюханов.По его мнению, поступки чешской стороны "очень непонятные". Он считает, что эта версия о доносе появилась у чешских органов власти еще в апреле, когда издание Respekt опубликовало статью о прибытии в Чехию из России человека с дипломатическим паспортом, который имел при себе яд рицин."Уже тогда чешские власти озаботились этой историей, утечка информации из спецслужб стала публичной и доступной. Публиковать скандальную историю чехи не планировали", — сказал он."Все развивалось спонтанно, скандально и в угоду интересам третьих лиц. Поэтому планом эти действия назвать очень сложно", — подытожил Брюханов.