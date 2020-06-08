Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась об оскандалившемся актере Марате Башарове. Специалист заявила, что никогда не подаст руку звезде.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась об оскандалившемся актере Марате Башарове. Специалист заявила, что никогда не подаст руку звезде.Весной этого года Марат Башаров стал гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", где раскрыл правду о личной жизни. В эфире программы артист заявил, что злоупотреблял спиртными напитками и избивал бывших возлюбленных.Признание артиста возмутило пользователей Сети. Недовольные создали петицию о лишении Марата Башарова Государственной премии и звания заслуженного артиста Татарстана. Также авторы документа потребовали возбудить уголовное дело в отношении звезды.На известие отреагировала . Тренер рассказала, что испытывает только негативные чувства по отношению к Марату Башарову. "Он талантливый человек, но грязные поступки я не прощаю.Поверьте, я ему больше руки не подам", – сказала она в недавнем интервью.27 Дек 2018 в 1:25 PSTОтметим, это не первый раз, когда Татьяна Тарасова выражает свое недовольство поведением актера. В эфире передачи "Сегодня вечером" она попросила принести публичные извинения экс-супруге ЕкатеринеАрхаровой. В противном случае тренер грозилась уйти со съемочной площадки.