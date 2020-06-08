Количество банковских карт в России достигло к 1 апреля почти 284 миллионов штук, сообщает Банк России. В том числе количество активных банковских карт составило 194,7 миллиона, увеличившись на 16,7 миллиона штук в годовом выражении.

Количество банковских карт в России достигло к 1 апреля почти 284 миллионов штук, сообщает Банк России. В том числе количество активных банковских карт составило 194,7 миллиона, увеличившись на 16,7 миллиона штук в годовом выражении.Объем операций с использованием банковских карт превысил в I квартале 23 триллиона руб.Между тем объем снятия наличных денег с банковских карт второй месяц подряд уступает объему безналичных операций по оплате товаров и услуг. В частности, россияне сняли с карт более 6,4 триллиона руб., при этом объем безналичных трат превысил 7 триллионов руб.