Около трети долга, который взяли на себя компании Великобритании в рамках правительственных программ чрезвычайного кредитования во время пандемии коронавируса, может оказаться непосильной, что повысит потребность в новом капитале у новых инвесторов, заявил финансовый регулятор, передает Reuters.

Около трети долга, который взяли на себя компании Великобритании в рамках правительственных программ чрезвычайного кредитования во время пандемии коронавируса, может оказаться непосильной, что повысит потребность в новом капитале у новых инвесторов, заявил финансовый регулятор, передает Reuters.TheCityUK заявил, что к концу марта 2021 года компании могут изо всех сил пытаться покрыть расходы на финансирование в размере до 36 миллиардов фунтов стерлингов ($45,66 миллиарда) долга в рамках кредитных схем по борьбе с коронавирусом, которые предоставляют государственные гарантии для банков, выдающим кредиты компаниям.Это превышает 60–70 миллиардов фунтов стерлингов существующего долга, что, вероятно, также будет напрягать заемщиков.По словам TheCityUK, наиболее уязвимыми стали секторы недвижимости, жилья и общественного питания, а также строительства, причем на долю малых и средних предприятий пришлось около половины общего объема."Снятие долгового бремени с плеч жизнеспособных в других отношениях компаний будет иметь важное значение для поддержки устойчивого экономического восстановления", — сообщил в своем заявлении исполнительный директор группы Майлс Селик."Однако это огромная и сложная задача. Уже ясно, что универсального решения не будет", — отметил он.Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, который ранее предупреждал о возможной необходимости вовлечения государства, чтобы помочь компаниям справиться с их более высокими заимствованиями, заявил, что из-за пандемии COVID-19 многие фирмы нуждаются в рекапитализации."Насколько успешной будет эта рекапитализация, будет иметь большое влияние на устойчивость и эффективность восстановления экономики — и, следовательно, количество рабочих мест, которые экономика может поддерживать", — сказал он в Twitter.