Один и самых ярких бойцов современности Конор Макгрегор огорчил поклонников. По данным , cпортсмен заявил о том, что завершает карьеру. Соответсвующий пост появился в официальном Твиттере ..

Один и самых ярких бойцов современности Конор Макгрегор огорчил поклонников. По данным , cпортсмен заявил о том, что завершает карьеру.Соответсвующий пост появился в официальном "Твиттере" Макгрегора. Стоит отметить, что боец UFC не первый раз говорит об уходе из спорта. Четыре года назад Макгрегор делал аналогичное заявление, однако вскоре отказывался от своих слов, напоминает .